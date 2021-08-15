Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törene katılan askerlerden detaylar Video gösterimi yapılması ve konser verilmesi Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konuşması Sudan ordusunun 67. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Hartum'daki Dostluk salonunda tören düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Törene katılan askerlerden detaylar
Video gösterimi yapılması ve konser verilmesi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konuşması Sudan ordusunun 67. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Hartum'daki Dostluk salonunda tören düzenlendi. Törene katılan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali