Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü
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Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törene katılan askerlerden detaylar Video gösterimi yapılması ve konser verilmesi Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konuşması Sudan ordusunun 67. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Hartum'daki Dostluk salonunda tören düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törene katılan askerlerden detaylar

Video gösterimi yapılması ve konser verilmesi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konuşması Sudan ordusunun 67. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Hartum'daki Dostluk salonunda tören düzenlendi. Törene katılan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, konuşma yaptı.

Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü
Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü
Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü
Sudan ordusunun 67. kuruluş yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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