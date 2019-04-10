AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sudan'da istikrarı zedelemeye yo¨nelik ve halkın mes¸ru taleplerinin o¨tesine gec¸en mu¨dahalelere kars¸ı kardes¸ Sudan halkının ve mes¸ru hu¨ku¨metinin yanındayız." dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Cumhuriyeti Ankara Bu¨yu¨kelc¸isi Yosif Eltayeb Elkordofani ile AK Parti Dıs¸ I·lis¸kilerden Sorumlu Genel Bas¸kan Yardımcısı Cevdet Yılmaz parti genel merkezinde bir araya geldi.

Sudan'da yas¸anan son gelis¸meler hakkında Yılmaz'a bilgi veren Bu¨yu¨kelc¸i Elkordofani, Aralık 2018'de bas¸layan go¨steriler u¨zerine Sudan hu¨ku¨metinin reformlar yaptıgˆını, bu su¨re zarfında yapılan reformların halk tarafından olumlu kars¸ılandıgˆını ve o¨zellikle bo¨lgeye mu¨dahale etmek isteyen bazı dıs¸ gu¨c¸lerin, protestoları u¨lkenin mes¸ru yo¨netimini devirmek maksadıyla kullandıgˆını ifade etti.

Yılmaz da görüşmede, yapılan reformlar ve yaklas¸an sec¸im su¨rec¸leri dikkate alınmadan Sudan'ın kaos ve kriz ortamına c¸ekilmesini arzu eden dıs¸ mu¨dahalelerin demokrasi ve istikrar ortamına zarar verecegˆini belirtti.

Tu¨rkiye'nin Sudan'a yo¨nelik uzun yıllardır su¨rdu¨ru¨len ambargo sebebiyle ortaya c¸ıkan ve Sudan halkını derinden etkileyen atmosferin farkında olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sıkıntılar sebebiyle Sudan halkına yardım ve destek olmak konusunda hic¸bir zaman tereddu¨t etmemis¸ olan Tu¨rkiye, yine zor zamanlarında Sudan halkının yanında olmaya devam edecektir. Son zamanlarda Sudan'da istikrarı zedelemeye yo¨nelik ve halkın mes¸ru taleplerinin o¨tesine gec¸en mu¨dahalelere kars¸ı kardes¸ Sudan halkının ve mes¸ru hu¨ku¨metinin yanındayız.

Demokratik muhalefet ile bagˆdas¸mayan, s¸iddet ve vandalizme do¨nu¨s¸en hareketleri tasvip etmiyoruz. Sudan'nın istikrarını bozmaya c¸alıs¸anlar amac¸larına ulas¸amayacaktır. Biz du¨n oldugˆu gibi bugu¨n de yarın da Sudan halkının yanında olmayı ve Sudan'da halkın mes¸ru taleplerini kars¸ılamaya yo¨nelik reformları desteklemeyi su¨rdu¨recegˆiz."

Kaynak: AA