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Sudan'da siyasi anlaşma karşıtı gösteri

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un imzaladığı siyasi anlaşmayı ve ordunun askeri müdahalesini protesto etti.

Protesto gösterisinden detaylar

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un imzaladığı siyasi anlaşmayı ve ordunun askeri müdahalesini protesto etti.

Sudan'da siyasi anlaşma karşıtı gösteri

Sudan'da siyasi anlaşma karşıtı gösteri

Sudan'da siyasi anlaşma karşıtı gösteri

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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