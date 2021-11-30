Sudan'da siyasi anlaşma karşıtı gösteri
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Protesto gösterisinden detaylar HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un imzaladığı siyasi anlaşmayı ve ordunun askeri müdahalesini protesto etti.
Protesto gösterisinden detaylar
HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk'un imzaladığı siyasi anlaşmayı ve ordunun askeri müdahalesini protesto etti.