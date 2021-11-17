Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor (2)

Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet