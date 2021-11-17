Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor (2) - Haberler
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Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor (2)

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması...

Göstericilerin slogan atarak yürüyüş yapması HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor (2)

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor (2)

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor (2)

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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