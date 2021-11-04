Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Göstericilerin slogan atması Yürüyüş yapılması Göstericilerle röportaj HARTUM - Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin slogan atması

Yürüyüş yapılması

Göstericilerle röportaj HARTUM - Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler devam ediyor. Askeri müdahale karşıtı sloganlar atan göstericiler, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede sivil yönetime geçilmesini talep etti.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri
Sudan Ordusu Komutanı Burhan, 4 bakanın serbest kalmasına karar verdi

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, 4 bakanın serbest kalmasına karar verdi

 'Stresten arınma evi'

"Stresten arınma evi"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title