Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor

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Göstericilerin slogan atması

Yürüyüş yapılması

Göstericilerle röportaj HARTUM - Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler devam ediyor. Askeri müdahale karşıtı sloganlar atan göstericiler, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede sivil yönetime geçilmesini talep etti.