Sudan'da sivil yönetim talebiyle protestolar sürüyor
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Göstericilerin slogan atması Yürüyüş yapılması Göstericilerle röportaj HARTUM - Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
Göstericilerin slogan atması
Yürüyüş yapılması
Göstericilerle röportaj HARTUM - Sudan'da ordunun askeri müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen gösteriler devam ediyor. Askeri müdahale karşıtı sloganlar atan göstericiler, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını ve en kısa sürede sivil yönetime geçilmesini talep etti.