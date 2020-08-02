Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 738'e yükseldi
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Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 738'e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bin 738'e çıktı.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 738'e yükseldi
02.08.2020 02:37 | Son Güncelleme: 02.08.2020 03:23

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11 bin 738'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 752'ye yükseldiği belirtildi.

Vaka sayısının son 24 saatte 94 artarak 11 bin 738'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 6 bin 137 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, halka, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu.

Başkent Hartum, El-Şimaliyeh, Kesala, Nahr El-Nil ve El-Cezirah Sudan'da en fazla vaka görülen yerler oldu.

Kaynak: AA

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