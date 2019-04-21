Sudan'da Eski İktidar Partisinin Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı

Sudan'da eski iktidar partisinin çok sayıda yöneticisi tutuklandı.

Reuters'in isimsiz bir parti yetkilisine dayandırdığı haberine göre cumartesi gecesi tutuklananlar arasında Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanlığını vekaleten yürüten Ahmed Harun, eski lider Ömer el-Beşir'in yardımcısı Ali Osman Taha, eski danışmanı Avad el-Caz, İslami Hareket Genel Sekreteri El-Zübeyir Ahmed Hasan ve eski parlamento başkanı Ahmed İbrahim el-Tahir bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle