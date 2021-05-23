Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti
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Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said, Anayasal yetkilerin aşılması ve güvensiz ortam nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Said, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyindeki sivil yapının ülkedeki sivil kurumların zayıflamasına sebep olan ilk suçlu olarak görüldüğünü söyledi.

Said, bu zayıflamanın devletin tüm eklemlerine uzandığını ve güven ortamından yoksunluğa, yasa çıkaramama ve güvenliği sağlayan askeri güçlerin kontrol edilememesine götürdüğünü öne sürdü.

Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti
Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti
Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti
Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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Sudan'da Egemenlik Konseyi Üyesi Aişe Musa Said görevinden istifa etti - Haberler
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