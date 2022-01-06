Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor - Haberler
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericilerden detaylar Göstericilerin slogan atması Göstericilerle röportaj Sudan polisinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için ülke genelinde geniş...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericilerden detaylar

Göstericilerin slogan atması

Göstericilerle röportaj

Sudan polisinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesi HARTUM - Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Başkent Hartum'un Başdar Caddesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayına doğru yürüyüşe geçti. Bazı göstericiler, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar devam ediyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

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