Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor - Haberler
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Protesto gösterisinden detaylar Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericilerin yol üstünde kiremit taşları koyması

Güvenlik güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, askerin, yönetimi bir an önce sivillere teslim etmesi talebiyle gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestoculara tazyikli su, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri

Protesto, Hartum, Sudan, Güncel, Haber

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