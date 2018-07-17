Suçluların Korkulu Rüyası 'Kadın Güvenlikçiler'

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde emekli emniyet görevlileri tarafından özel olarak eğitilen kadın güvenlik personelleri, sapık ve hırsızların korkulu rüyası oldu. Vardiyalar halinde 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan kadınlar, sahildeki taciz ve hırsızlık olaylarına anında müdahale ederek, suçluları polise teslim ediyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde özel bir şirkete bağlı çalışan kadın güvenlikçiler, sahilde meydana gelen hırsızlık, taciz, gasp, kapkaç gibi olaylara karışan suçlulara soluk aldırmıyor. Emekli emniyet görevlileri tarafından özel olarak eğitilen 3'ü sivil 10 kadın güvenlikçi, sabah erken saatlerde devriyeye çıkıyor ve ikişer gruplar halinde 6,5 kilometrelik sahil bandında göreve başlıyor. Motorize olarak da devriye gezen güvenlik personelleri, vatandaşları huzursuz edecek olaylara karşı emniyet ve belediye zabıta ekipleriyle de koordineli çalışıyor. Grupta aynı zamanda kadın cankurtaranlar da yer alıyor. Sahilde oluşabilecek herhangi bir suça karşı ise kısa sürede koordine sağlanıp şüphelilere anında müdahalede bulunuluyor. Öte yandan nisan ayında göreve başlayan ekip, 11 taciz, 1 kapkaç ve 26 kayıp çocuk olayını başarıyla sonuçlandırdı. Ekipler zaman zaman yaptıkları tatbikatlarla da her an göreve hazır olduklarını göz önüne seriyor.

"Onları kendimiz gibi görüyoruz"

Sahilde oluşabilecek suç olaylarına karşı direkt müdahalede bulunduklarını belirten sivil güvenlik personeli Tuba Gül Çebişli, özel eğitimler aldıklarını ve görev bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Kadınlara yönelik yapılan suçlarda daha hassas davrandıklarını kaydeden Çebişli, "Onlara yönelik bir taciz veya hırsızlık ihbarı geldiğinde kendimiz gibi gördüğümüz için çok hassas davranıyoruz ve gereğini yapıyoruz. Özel TİM'den özel eğitimler aldık. Biz etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim ediyoruz" dedi.

Tatilciler memnun

Tatilciler ise kadın güvenlikçilerin gösterdiği özverili çalışmadan oldukça memnun gözüküyor. Kadın personellerin kendilerine güven verdiğini ifade eden tatilcilerden Saliha Destegül, "Buraya gelip rahat oturup dinlenmek var bir de huzursuz dinlenmek var. Daha önceden bir kişi denize giriyor bir kişi de çanta bekliyordu. Eşim giriyordu ben çıkıyordum çantaya bakıyordum. Önceleri çanta kaçırma ve kızlara taciz çok oluyordu. Şu anda çok rahatız" dedi.

Uygulamanın güvenli olduğunu düşünen bir başka vatandaş Mustafa Özgür de, "Sürekli geziyorlar, gözleri bizim üzerimizde. Memnunuz ve güven veriyorlar. Bayan oldukları için olaylara daha hassas yaklaşıyorlar" diye konuştu. - ANTALYA