Suça sürüklenen çocuklara sürpriz ziyaret

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve ilçe protokolü, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan suça sürüklenmiş çocuklara ziyarette bulunarak hediyeler verdi.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve ilçe protokolü, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan suça sürüklenmiş çocuklara ziyarette bulunarak hediyeler verdi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği koordinesinde, İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve Cezaevi Başsavcısı Murat Kayançıçek'in katıldığı etkinlikte, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan suça sürüklenmiş çocukların yararlanması amacıyla futbol, voleybol topları, masa tenisi raket ve topları, voleybol fileleri gibi spor aletleri hediye edildi.

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Oktay Vural, ilçe protokolünün yapmış olduğu ziyaretin çocukların rehabilitasyon sürecinde çok önemli olduğunu belirtti. - İZMİR