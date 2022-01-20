Suça sürüklenen 12 çocuğa kayak eğitimi verildi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde suça sürüklenen 12 çocuk mahkuma, Erciyes Dağı'nda kayak eğitimi verildi. Kursu başarı ile tamamlayan çocuk mahkumlara madalya ve belge verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Koruma Kurulu Toplantısı Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Başsavcı Abdulkadir Akın ile kentte görevli kolluk güçlerinin temsilcileri, il müdürlüğü temsilcileri, cezaevi müdürleri ve savcılar katıldı. Toplantı öncesi 'doruklarda bir Gençlik' projesi kapsamında suça sürüklenen 12 çocuğa da madalya ve belge verildi. Zirveden kayan çocukları izleyen protokol üyeleri sucuk ekmek ikramının ardından koruma kurulu toplantısının yapılacağı alana geçti.Doruklarda bir gençlik projesinin önemine vurgu yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "12 suça sürüklenen çocuğumuza kayak kursu vererek, kursiyer katılım belgelerini ve madalya takdimi gerçekleştirdik. Koruma kurulu toplantısını da bugün gerçekleştireceğiz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlerin yeniden topluma kazandırılmasında önemli bir kuruluş. Bu faaliyetlerini yürütürken, diğer kurumlardan da destek alıyor. Bu vesile söz konusu kurum temsilcilerimiz 3 ayda bir araya gelerek, toplantı yapıyoruz. Hükümlerin ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi imkanları onların hizmetine sunmak adına çalışmalar yapılıyor. Kayseri önemli bir kayak merkezi olması nedeniyle bu faaliyeti yapıyoruz. Yıl içerisinde yüzme gibi farklı spor faaliyetleri ile de hükümlerin katılımını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.