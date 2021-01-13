Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında
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Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında

13.01.2021 09:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:09

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, "adam öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle aralarında bir komiser ve 12 polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

Polis, bazı ikametlerin kapısını "koçbaşı" yardımıyla kırarak adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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