Suç makinesi Manavgat'ta yakayı ele verdi
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Suç makinesi Manavgat'ta yakayı ele verdi

Suç makinesi Manavgat'ta yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından hakkında 8 ayrı suçtan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç makinesi, Manavgat'ta yakalandı.

Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından hakkında 8 ayrı suçtan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç makinesi, Manavgat'ta yakalandı. Mustafa Adalı'nın Karaman ilinde 8 suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezasının yanı sıra nitelikli silahla tehdit, yaralama ve kasten öldürme olaylarının aralarında bulunduğu 24 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Manavgat'ta Mustafa Adalı isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri takibe aldıkları şüpheliyi Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında yakaladı. Başkasına ait kimlikle yakalanan şahsın üzerinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahsın yapılan UYUP sorgusunda Karaman İnfaz ve İlamat Bürosunca nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, 2 kez nitelikli silahla tehdit, silahla tehdit, 2 kez korku panik oluşturacak şekilde ateş etme, nitelikli yaralama ve yaralama olmak üzere 8 suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası olduğu ayrıca nitelikli silahla tehdit, yaralama ve kasten öldürme olaylarının aralarında bulunduğu 24 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa Adalı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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