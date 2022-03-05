SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı - Haberler

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SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Bahar Yarıyılının başlamasıyla birlikte ilk doğa yürüyüşü etkinliği Poyrazlar'da gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Bahar Yarıyılının başlamasıyla birlikte ilk doğa yürüyüşü etkinliği Poyrazlar'da gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe aralarında öğrenci, akademisyen ve idari personellerin bulunduğu 170 kişi katıldı. Doğanın tadını çıkaran ve bir yandan da spor yapan ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen rehberlik etti. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni dönemde havaların da ısınmasıyla birlikte birçok üniversite dışı etkinliğimiz olacak. Bunlardan ilkini şehrimizin doğa harikalarından Poyrazlar'da gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin hem faaliyetlerde bulunarak bir araya gelmelerini, hem de şehrimizin güzelliklerini tanımalarını önemsiyoruz" denildi. - SAKARYA

SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

SUBÜ'lü öğrenciler, Poyrazlar'da doğanın keyfini çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Spor Bilimleri Fakültesi, Öğretim Görevlisi, Murat Şen, Sakarya, Yerel, Haberler

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