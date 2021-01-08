Sübhaneke duasının anlamı nedir? Arapça okunuşu ve Türkçe meali nasıldır?

İslam âlemi için Sübhaneke duası mühim bir yere sahiptir. Müslümanlara farz olarak buyrulan 5 vakit namazı kılarken tekbirden sonra okunan ilk dua da Sübhaneke duasıdır. Bu nedenle bu duayı ezbere bilmek çok önemlidir. Peki, Sübhaneke duasının anlamı nedir? Arapça okunuşu ve Türkçe meali nasıldır?

İslam âlemi için Sübhaneke duası mühim bir yere sahiptir. Müslümanlara farz olarak buyrulan 5 vakit namazı kılarken tekbirden sonra okunan ilk dua da Sübhaneke duasıdır. Bu nedenle bu duayı ezbere bilmek çok önemlidir. Peki, Sübhaneke duasının anlamı nedir? Arapça okunuşu ve Türkçe meali nasıldır? İşte detaylar haberimizde...

SÜBHANEKE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU NEDİR?

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE DUASININ ANLAMI NEDİR?

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur.

SÜBHANEKE DUASININ FAZİLETİ

Allah (C.C) meleklere arşı kaldırın diye emir verir ancak melekler arşı kaldıramaz. Bu hal üzerine Allah Azze ve Celle Sübhaneke duasını okumalarını emir etmiştir ve melekler arşı kaldırmayı başarabilmiştir.

Sübhaneke Duası ile Nefis ve Şeytanın, üzerimize serpmiş olduğu ölü toprağını. Bütün güç ve iradenin yalnızca kendisinde toplanmış olduğu o yüce makamdan, Bu duanın hürmetine kaldırmasını talep etmiş oluruz.

SÜBHANEKE DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Namaz kılarken veya Allah'a sığınmak için okumamuz gereken duaların anlamları oldukça önemlidir. İslam alemi için büyük önem taşıyan dualardan biri de sübhaneke duasıdır. Henüz bilmeyenler veya anlamını öğrenmek isteyenler, sübhaneke duası hakkında arayışa geçti. Sübhaneke duasının anlamı nedir, sübhaneke duası okunuşu nasıl olmalı? İşte duanın önemi ve sübhaneke duası hakkında bilinmesi gerekenler...

Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır.

Böyle anlarda insan, Allah'a sığınma ve O'ndan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder.

Normal zamanlarda dua etmeyen veya Allah'a inanmayan insanlar bile üstesinden gelemedikleri olaylar karşısında, darda kaldıkları ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda dua

ihtiyacı hissederler. Bu da insanın duaya muhtaç olduğunun delilidir. Yüce Allah, bu durumu Yûnus sûresinin 12. ayetinde şöyle açıklar:

"İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder; zararını kaldırdığımız zaman ise, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmiştir."