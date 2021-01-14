Şubat celp dönemi 2021 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Şubat celp dönemi 2021 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

14.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:15
Şubat celp dönemi 2021 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askerlik yapacak olan asker adayları, Şubat celp dönemi 2021 ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Buna ek olarak bedelli askerlik hakkında detaylar da merak ediliyor.

Şubat celp dönemi ve bedelli askerli sonuçlarına dair merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

ŞUBAT CELP DÖNEMİ 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat celp dönemine ilişkin detaylar açıklandı;

  1. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
  2. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
  3. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç)

Daha fazlası için tıklayın;

https://asal.msb.gov.tr/Content/Upload/Docs/Subat_2021_celp_duyuru.pdf


BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

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