Şubat celp dönemi 2021 ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askerlik yapacak olan asker adayları, Şubat celp dönemi 2021 ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Buna ek olarak bedelli askerlik hakkında detaylar da merak ediliyor.