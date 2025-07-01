Şubat adlı miladi ayın diğer adı hangisidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Şubat adlı miladi ayın diğer adı hangisidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

ŞUBAT ADLI MİLADİ AYIN DİĞER ADI HANGİSİDİR?

A:Cacık ay

B:Cücük ay

C: Gıcık ay

D: Gücük ay

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?