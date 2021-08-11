Subaşı'nın yüzde 60'ı tamamlandı
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Subaşı'nın yüzde 60'ı tamamlandı

Subaşı'nın yüzde 60'ı tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Samsun Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde hayata geçirmeyi planladığı otopark projeleri ile trafik sorununa neşter vuruyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde hayata geçirmeyi planladığı otopark projeleri ile trafik sorununa neşter vuruyor. Bu kapsamda yapımına başlanan Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Projesi çalışması hızla sürüyor. Bölgeyi hem tarihi dokusuna uygun hem de otopark sorununa çözüm getirecek çalışmayla cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, projenin yüzde 60'ını tamamlandı.

Toplam 1472 metrekare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaları tüm hızla süren projede toplam 305 adet fore kazığın tamamı yapıldı. 19 ve 17 metre boyundaki 143 adet ankraj ise bitirildi. Subaşı'nda yapımı devam eden proje ile bölgede yaşanan trafik karmaşasının çözüme kavuşacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Meydanlar şehrin kimliğini yansıtıyor. Her şehir meydanıyla anılıyor. Biz de Subaşı projemiz ile hem tarihimizi gün yüzüne yeniden çıkarıyoruz hem de buradaki otopark sorununu çözüyoruz. İnşaat hızla ilerliyor. İnşallah şehrimizin bu bölgedeki park sorununu büyük oranda çözeceğiz" diyerek, "Tamamlandığında meydan bambaşka bir hüviyete kavuşacak. Subaşı Meydanı Samsun'un kalbi. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. Mekanik sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek. Sürücülerin araçlarını el değmeden park etmelerine olanak sağlayan bir sistem. Bu proje ile Samsun'a hem şehircilik anlamında estetik bir katkı yapacağız hem de hemşerilerimize teknolojik, pratik, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunmuş olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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