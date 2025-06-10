Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Gemisi'nde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu, İsrail güçleri tarafından kaçırıldı. İsrail müdahalesinden önce hedef gösterilme ve kötü muamele riski taşıdığını belirten Ordu, gemideki en riskli kişi olduğunu ve Türk olduğu için ekstra hedef alınabileceğini dile getirdi. Şuayb Ordu kimdir? Şuayb Ordu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ŞUAYB ORDU KİMDİR?

Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu 'Çok önemli!' başlığıyla paylaştığı videoda Ordu, "İsrail anladığım kadarıyla bir günah keçisi belirlemek istiyor. Türk olduğum için beni günah keçisi seçecekler!" dedi.

Sözlerine devam eden Türk aktivist, ""Beni katlederlerse herkes bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım, kafama silah dayasalar hiçbir şekilde karşılık vermem. Gemideki hiçbir arkadaşımın canını tehlikeye atacak hiçbir davranış yapmam. Eğer cesaretleri varsa gemideki baskın sürecini çekip dünyayla paylaşsınlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan Şuayb Ordu, Türk aktivistlerden biri. Almanya'da serbest meslek sahibi olan Ordu, ilahiyat fakültesi mezunu.

Aslen Osmaniyeli olan Ordu, uzun süredir Bursa'da yaşıyor. 2017 yılından bu yana Sümeyra Akdeniz Ordu (Sümeyra Mittelmeer) ile evli olan genç çift, Filistin'e yönelik sosyal gönüllülük programlarında birlikte çalışıyor.