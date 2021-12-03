Suavi'den Metin Feyzioğlu'na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır - Haberler Magazin
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Suavi'den Metin Feyzioğlu'na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Magazin

Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, kendi şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullanmakla suçlayarak, "Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır" tepkisini gösterdi.

Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için 'Tükenme' adlı eserini kullanan Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suavi, "Sayın Metin Feyzioğlu. Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak "Tükenme" adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır!" ifadelerini kullandı.

Suavi'den Metin Feyzioğlu'na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Haberler.com - Magazin Haberleri

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