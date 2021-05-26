Suat Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Suat Toktaş'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Suat Toktaş geliyor. Peki, Suat Toktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Suat Toktaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Suat Toktaş kimdir merak ediliyor. Suat Toktaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, aslen nereli, mesleği ne? Suat Toktaş ile ilgili bilgiler yazımızda.

SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

Suat Toktaş 1968 Elazığ doğumludur. Suat Toktaş, Halk TV Genel Yayın Yönetmenidir.

Suat Toktaş doğum tarihi : 1968

Suat Toktaş kaç yaşında : 52 yaşında

Suat Toktaş mesleği ne : Halk TV Genel Yayın Yönetmeni

Suat Toktaş nereli : Elazığ

Suat Toktaş, mesleğe Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Uzun süreli tecrübesinin ardından TV sektörüne geçti. HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT vb. birçok kanalda çalıştı, sonrasında editörlük yaptı. Suat Toktaş 1999 senesinde CNN Türk'e geçti. 10 yıllık CNN Türk deneyiminin akabinde Habertürk'e geçen Suat Toktaş, 5 yıl burada çalıştı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Suat Toktaş'ın Twitter'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır. Suak Toktaş, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni'dir.