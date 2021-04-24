Suat Erdoğmuş, Akın Akınözü'nü savcılığa şikayet etti! İşte gerekçesi
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Suat Erdoğmuş, Akın Akınözü'nü savcılığa şikayet etti! İşte gerekçesi

Suat Erdoğmuş, Akın Akınözü'nü savcılığa şikayet etti! İşte gerekçesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Akın Akınözü ile kavga ettiği iddia edilen Mia Yapım Genel Koordinatörü Suat Erdoğmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Erdoğmuş, "Akın Akınözü tarafıma ağza alınmayacak küfürler etti. Kendisini savcılığa şikayet ettim" dedi. İşte gerilimin perde arkası...

Akın Akınözü, Mardin'de devam eden 'Hercai' dizisinde çekimlerine geç gittiği için ekip tarafından uyarılınca karavanını dağıtıp, seti terk ettiği iddialarına Instagram'dan cevap verdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Olayı anlatan Akınözü, "19/04.2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi.

Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak 'Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan' şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adli birime başvurarak bizzat şikayet oldum" diye konuştu.

Akın Akınözü'nün bu açıklamasının ardından Hercai yapım ekibinde yer alan ve Mia Yapım Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Suat Erdoğmuş sessizliğini bozdu.

Ünlü oyuncunun yalanlayan Suat Erdoğmuş, ünlü oyuncuyu savcılığa şikayet ettiğini açıkladı.

İşte Suat Erdoğmuş'un flaş Akın Akınözü açıklaması...

Kaynak: Snob Magazin

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