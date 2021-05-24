SU TANKININ İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da bulunan su tankının içerisine doldurulan 51 kilo 500 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da bulunan su tankının içerisine doldurulan 51 kilo 500 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpek, dorsede bulunan su tankı ve dorsedeki dolabın içerisinde durarak tepki verdi. Deponun çeşmesi açılarak 51 kilo 500 gram metamfetamin bidonlara dolduruldu. Polis olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı