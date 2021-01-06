Su orucu nasıl yapılır? Su orucu nedir? Su orucu faydaları nelerdir? Su orucu zararları nelerdir?
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Su orucu nasıl yapılır? Su orucu nedir? Su orucu faydaları nelerdir? Su orucu zararları nelerdir?

06.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:21
Su orucu nasıl yapılır? Su orucu nedir? Su orucu faydaları nelerdir? Su orucu zararları nelerdir?

Fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığı artırmak için uygulanan Su orucu nasıl yapılır? Su orucu nedir? Su orucu faydaları nelerdir?

Doktor kontrolünde yapılması önerilen su orucu dikkatsiz yapıldığında ciddi zararlara sebep olur. Su orucu nasıl yapılır? Su orucu nedir? Su orucu faydaları nelerdir? Su orucu zararları nelerdir?

SU ORUCU NEDİR?

Su orucu ile; vücudun her türlü kimyasal atıklardan, genetiğiyle oynanmış yiyeceklerin zararlarından, kanserojen etki taşıyan ve vücutta blokaj oluşturan zararlı maddelerden arındırıldığı düşünülmektedir. Mutlaka doktor kontrolünde yapılması gereklidir diye uyarı da bulunmaktadır. Su orucunda fizyolojik arınmanın yanında, psikolojik arınma da yaşanmaktadır.

SU ORUCU NASIL YAPILIR?

Su orucu günlük olarak değişim gösterir. Vücudun alışma süreci sebebiyle günlük olarak farklılık gösterir. Her saat başı 1 bardak su içerek günlük 3 litre su tüketme şartı bulunmaktadır. ünden itibaren ise, her sabah kalkar kalkmaz yarım çay bardağı ballı limonlu hazırladığınız karışımdan içiyorsunuz. Yine her saat başı 1 bardak su içerek günlük 3 litre suya tamamlamanız gerekmektedir.

SU ORUCU FAYDALARI NELERDİR?

Uzun süre sadece su tüketmek her türlü hastalığı tetikler

Kas kaybı başlar

Asabiyet durumu artar

Su orucu bırakıldıktan sonra yeme atakları ortaya çıkar

İnsülin direnci ve diyabet riski artar

Kilo artışı ve yağlanma artar

Depresyon riski artar

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