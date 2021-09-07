Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
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Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı Niğde'de su kuyusuna düşen yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

NİĞDE - Niğde'de su kuyusuna düşen yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kiledere Beldesinde İsa Evlendi'ye ait tarlada bulunan kuyuya yavru bir köpek düştü. Evlendi; kendi imkanlarıyla köpeği kuyudan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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