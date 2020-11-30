Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

30.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:56
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bitez Mahallesi, 1997 Sokak üzerinde mandalina bahçesi içerisindeki su kuyusuna düşen yavru kediyi, ?öğle saatlerinde fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halatla 3 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi daha sonra, yaşam alanına bırakıldı.

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Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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