"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir?
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"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir?

'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi' şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir?
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Yahya Kemal'in 26 Ağustos 1922 şiiri damga vurdu. Vatandaşlar, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir? merak etti. İşte şiir hakkında bilgiler...

Gündemde yer alan şiirlerin başında "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" ile başlayan şiir geliyor. Peki, Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiirinin tamamı nedir? Tüm şiirin metni nedir? Şiirin yazarı kimdir? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri kim yazdı? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiirin şairi kimdir?

"ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ" TÜM ŞİİRİ

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.

"ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YA RABBİ" ŞİİRİ ŞAİRİ KİMDİR?

Şiirin yazarı Yahya Kemal Beyatlı'dır.

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"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir? - Haberler
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