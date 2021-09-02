"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Yahya Kemal'in 26 Ağustos 1922 şiiri damga vurdu. Vatandaşlar, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi" şiiri kime ait? Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi şiiri yazarı kimdir? Tam metni nedir? merak etti. İşte şiir hakkında bilgiler...