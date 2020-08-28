Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi Tunceli'de su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi.

Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan iki dağ keçisi Pülümür Çayı kıyısına indi. Bölgeden geçen Yılmazcan Şare, dağ keçilerini fark ederek hem karınlarını doyuran hemde çaydan su içen dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Bir süre bölgede duran dağ keçileri daha sonra tekrar orman alana doğru giderek gözden kayboldu.

Yolda aracıyla seyir halindeyken dağ keçilerine denk geldiğini belirten Yılmazcan Şare, "Aracı sağa çekip cep telefonu kamerasıyla keçileri görüntüledim. Bir süre çay kenarında karınlarını doyuran ve su içen keçiler daha sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu" dedi.

Şare, kentin doğasının en güzel hayvanlarından olan dağ keçilerinin herkesçe korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA