Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör su kanalına devrildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör su kanalına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukova ilçesi Pınarlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası 63 yaşındaki Yusuf Keskin, tarlada ot biçtikten sonra traktörü ile eve doğru yola çıktı. Bu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör su kanalına devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile traktör bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme yaparken Yusuf Keskin'in cenazesi ise morga götürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı