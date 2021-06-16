Su Elçileri Derneğinin "çevre ve su" bilinçlendirme tırı, Rize'de çocuklarla buluşturuldu
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Su Elçileri Derneğinin "çevre ve su" bilinçlendirme tırı, Rize'de çocuklarla buluşturuldu

Su Elçileri Derneğinin 'çevre ve su' bilinçlendirme tırı, Rize'de çocuklarla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Rize'ye ulaştı.

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Rize'ye ulaştı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırıldı. İçindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tır ziyarete açıldı.

Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, tırın ziyarete açılışında yaptığı konuşmada, suyun insan ve kainat için önemine işaret ederek, kısıtlı olan bu kaynağın azami hassasiyetle kullanılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak ise Samsun'dan yola çıkarak Rize'ye ulaştıklarını ifade ederek, amaçlarının çocuklara su kaynaklarının korunmasını öğretmek olduğunu kaydetti.

Büyüklerden, çocukların geleceği için su kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağmalarını rica eden Aydıncak, "Su kaynakları hepimizin geleceği. Bu konuda herkesin bizi desteklemelerini istiyoruz." dedi.

Etkinlikte vali yardımcıları Sarı ve Sedat Sezik, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç ve DSİ 224. Şube Müdürü Sinan Yıldız, tır içerisinde gösterimi yapılan animasyonu izledi, çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgilerin verileceği tır, yarın da Rize'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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