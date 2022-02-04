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Su El Roman'dan 'korsan' Sürprizi

Snob Magazin - Magazin
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Su El Roman'dan 'korsan' Sürprizi

2 yıl önce çıkardığı 'Jokeria' isimli single ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ve dikkatleri üzerine çeken Su El Roman, bu kez 'Korsan'ı sevenleriyle buluşturdu. İşte detaylar...

Kendine has tarzı ve özel yorumuyla fark yaratan, 24 yaşındaki genç sanatçı SU EL ROMAN, bu kez yine çok sevilecek bir şarkı olan "KORSAN" ı, NETD müzik etiketiyle, sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının, aranjesi S.One, mix&masteringi ise Kapos imzası taşımakta.

Korsan'ın klip yönetmenliği ise Ayngraphy ve Su El Roman tarafınca Almanya'da gerçekleştirildi.

Su El Roman'dan 'korsan' Sürprizi

Snob Magazin - Magazin

Şarkı, Müzik, su, Magazin, Haber

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