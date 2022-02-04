Su El Roman'dan 'korsan' Sürprizi

Kendine has tarzı ve özel yorumuyla fark yaratan, 24 yaşındaki genç sanatçı SU EL ROMAN, bu kez yine çok sevilecek bir şarkı olan "KORSAN" ı, NETD müzik etiketiyle, sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının, aranjesi S.One, mix&masteringi ise Kapos imzası taşımakta.

Korsan'ın klip yönetmenliği ise Ayngraphy ve Su El Roman tarafınca Almanya'da gerçekleştirildi.

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