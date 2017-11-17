Sü'de "Tarihin Tanıklığında Ermeni Meselesi" Paneli
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Tarihin Tanıklığında Ermeni Meselesi" konulu panel gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Tarihin Tanıklığında Ermeni Meselesi" konulu panel gerçekleştirildi.
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'un başkanlığında yapılan programın ilk oturumunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan, Prof. Dr. Aygün Attar, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Prof. Dr. Mustafa Çolak, Sean Patrich sunum gerçekleştirdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan, "Osmanlı coğrafyalarına, Hristiyanlığı yaymak için gelen misyonerlerin açtıkları okullar ve yayınladıkları kitaplar Ermeni gençlerinin, liberal ve milliyetçi düşüncelerle yetişmelerine sebep olmuştur. Misyonerlerin içlerinde Ermenilerin perspektifinde Doğu Anadolu olan batı medeniyetlerinin diplomatik çevrelerine aktarılmasıdır." dedi.
Prof. Dr. Mustafa Çolak, Ermenilerin tehciri esnasında Osmanlı Devleti'nde, bine yakın Alman subayının bulunduğunu dile getirdi.
Bunların bir kısmının Ermeni tehcirine şahit olduğunu ve yazdığını anlayan Çolak, "Bu raporlar bugün Ermeni tehciri konusunda ana kaynak niteliğindedir ve Türk tezini desteklemektedir. Dolayısıyla Alman subaylara göre Ermenilerin tehcir edilmesi askeri nedenlerden dolayı gerekliydi." diye konuştu.