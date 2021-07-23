SU BORUSU PATLADI; 2 KİŞİ YARALANDI

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde, barajdan kırsal mahallelere dağıtımın yapıldığı su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve bahçeler zarar gördü, 2 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde, barajdan kırsal mahallelere dağıtımın yapıldığı su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve bahçeler zarar gördü, 2 kişi yaralandı.

Çat Barajı'ndan kırsal mahallelere dağıtım yapan su borusu, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patladı. Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi, su altında kaldı. Mahalledeki bir otomobil, çok sayıda bahçe ve ev zarar gördü. Suya kapılan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtuldu, diğerleri de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri de çalışma başlattı. Mahalleye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, MASKİ Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar ve Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde patlayan borudan akan suyun, şehrin içme suyuna karıştığı belirlendi, ardından vana suları kesilip çalışma başlatıldı.

TEDBİRLER ALINDI

MASKİ Müdürü Karataş, Çat Barajı'nın beslenmekte olduğu kanaldan akan suyun bazı ev ve bahçelere zarar verdiğini belirterek, Biriktirme havuzuna suyun dolması neticesinde acilen şehre inen suların vanalarını kapatıp, suyu tahliye ettik. Bunun sonucu olarak gerek bizim koruma alanımızın içerisindeki alanda komple suların akması, özellikle suyun dolması ciddi bir şekilde hasar oluşturdu. Bizim de tabi ilk işimiz, vatandaşımızın suyunun kesilmemesi için ilk tedbirleri aldık. Şu an temizlikleri yaptık, yarım saat içerisinde sisteme tekrar su vereceğiz. Klorlama işlemlerini başlattık. Bizim su şebekemizle alakalı inşallah bu kimseye yansıtmadan bu tehlikeyi atlatmış olacağız dedi.

'RÜZGAR SESİ GİBİ BİR SES GELDİ'

Bir mahalleli ise, İlk önce dağın ucunda aktı. Sonra baktım kanal taşıyor. 2 dakika sonra patlattı. Dağdan gelen suyla diğer taraftan gelen su köyün yolunda buluştu. Araba suyu geçemedi. Adamlardan 2'si kaçtı, 2'sini götürdü. Adamı aldık, ambulans aldı götürdü dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı