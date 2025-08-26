Sturm Graz Bodo Glimt CANLI izleme linki var mı? Sturm Graz Bodo Glimt maçı hangi kanalda?

Sturm Graz Bodo Glimt CANLI izleme linki var mı? Sturm Graz Bodo Glimt maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında öne çıkan karşılaşmalardan biri Sturm Graz Bodo Glimt arasında oynanacak. Bu mücadele öncesinde taraftarlar, yayın bilgilerini öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, Sturm Graz Bodo Glimt CANLI izleme linki var mı? Sturm Graz Bodo Glimt maçı hangi kanalda?

Heyecanın yüksek olduğu Sturm Graz Bodo Glimt maçıyla ilgili yayın detayları da belli oldu. Futbolseverler tarafından merak edilen "Hangi kanalda yayınlanacak, canlı izlenebilecek mi?" sorularının yanıtları haberimizde sizlerle.

STURM GRAZ BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Sturm Graz – Bodo Glimt mücadelesi 26 Ağustos Salı günü sahne alacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

STURM GRAZ BODO GLİMT MAÇI SKOR DURUMU

Müsabaka henüz start almadı. Maçın başlamasıyla birlikte anlık skor ve önemli gelişmeler canlı olarak takip edilebilecek.

STURM GRAZ BODO GLİMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki bu kritik ön eleme karşılaşması Avusturya'nın Klagenfurt kentinde bulunan Wörthersee Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
