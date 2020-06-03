STSO Başkanı Kuzu Bakan Pakdemirli ile görüştü
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STSO Başkanı Kuzu Bakan Pakdemirli ile görüştü

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla telekonferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

STSO Başkanı Kuzu Bakan Pakdemirli ile görüştü
03.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:30

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla telekonferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Siirt iş dünyasının korona virüsle mücadele sürecindeki sorun, talep ve beklentilerini birinci düzeyden takip etmeye devam ediyor. Başkan Kuzu, üyelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Arıcılar Birliği ve Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden alınan talepleri Bakan Pakdemirli'ye iletti. Toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile konsey ve sektör meclislerinin başkanları tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iş dünyasının güncel sorun, talep ve beklentileri aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, küresel sorun haline gelen korona virüs salgınının doğa ve kırsal ile köylerin öneminin eskiye göre en az 2 kat fazla hissettirdiğini söyledi. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığı ile lisanslı depoculuğun önemin ortaya çıktığını anlatan Bakan Pakdemirli, bugün toplumda tarıma karşı büyük ilginin oluştuğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Pakdemirli, Türk iş dünyası il temsilcilerine katılımları dolayısıyla teşekkür ederek, aktarılan talepleri değerlendireceklerini dile getirdi.

Siirt TSO Başkanı Kuzu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ilde kurulması, barajlar kenti olan Siirt'te tarımsal arazilerinin sulamaya açılmasını, kırsal kalkınma projelerinde kalkınmada öncelikli illere pozitif avantajlar tanınmasını, kentte yaşanan göçebe sorunu, arıcılığın desteklenmesi, Siirt'te ve bölgede küçükbaş hayvancılığa yönelik olarak kamu bankaları işbirliği ile 0 faizli kredi desteği sağlanması konularını Bakan Pakdemirli'ye ilettiğini söyledi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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