STS eczacılık sınavı nedir? STS Eczacılık sınavı ne zaman? STS eczacılık sınavı son başvuru tarihi!
ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan biri olan STS Eczacılık sınavına başvurular başladı. Bu kapsamda STS eczacılık sınavı nedir? sorusunun yanıtı gündemin araştırılan başlıkları arasında yer aldı. STS Eczacılık sınavı ne zaman? İşte, STS eczacılık sınavı son başvuru tarihi!
STS eczacılık sınavı nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Eczacıların araştırdığı sınavlardan biri olanSTS Eczacılık sınavı ne zaman? İşte, STS eczacılık sınavı son başvuru tarihi!
STS ECZACILIK SINAVI NEDİR?
STS Eczacılık sınavı, eczacılık alanında yurtdışı yükseköğretim diploma denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı'dır.
STS ECZACILIK SINAVI NE ZAMAN?
2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 26 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.
STS ECZACILIK SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ!
Sınava başvurular, 10 – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.