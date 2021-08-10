STS eczacılık sınavı nedir? STS Eczacılık sınavı ne zaman? STS eczacılık sınavı son başvuru tarihi!

ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan biri olan STS Eczacılık sınavına başvurular başladı. Bu kapsamda STS eczacılık sınavı nedir? sorusunun yanıtı gündemin araştırılan başlıkları arasında yer aldı. STS Eczacılık sınavı ne zaman? İşte, STS eczacılık sınavı son başvuru tarihi!