Strike Arabia finalleri boyunca Anubis Gaming'e "Quantum" koçluk yapacak

Strike Arabia'nın finalleri boyunca Anubis Gaming ekibinin koçluğunu üstlendiğini açıklayan Eren Arslan, 2-3 haftadır takımla birlikte olduğunu ve her şeyin iyi gittiğini söyledi.

Anubis Gaming ekibi de resmi Twitter hesabından Eren "Quantum" Arslan'ın transferini duyurdu.

Anubis Gaming, Strike Arabia Championship'in Final karşılaşmalarında rakibi Team RA'AD ile karşılaşacak. Karşılaşma bugün saat 19: 00'da oynanacak. İki ekibin bundan önceki son 5 karşılaşmasında 2 kez RA'AD kazanırken 3 kez de Anubis Gaming kazandı. Ayrıca Anubis Gaming son 5 VALORANT maçını da art arda kazanmayı başardı.

"Takıma olan inancım tam size finallerde destekleyebileceğiniz Bir takım sunmak benim için ayrı bir mutluluk : )" açıklamasını yapan Quantum, finaller boyunca koçluğunu yapacağı takımına güveninin tam olduğunu söyledi. Koça başarılar diliyoruz.

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