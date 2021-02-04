Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
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Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor

04.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:07
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor

Sivas karayolu Karakaya Barajı üzerinde stratejik konumda bulunan 517,5 metre uzunluğundaki Tohma Köprüsü'nün yapımı tamamlandı.

MALATYA-Sivas karayolu Karakaya Barajı üzerinde stratejik konumda bulunan 517,5 metre uzunluğundaki Tohma Köprüsü'nün yapımı tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Karakaya Baraj Gölü üzerinde mevcut köprünün yakınına 2017 yılında yapımına başlanan 517,5 metre uzunluğundaki 'Tohma Köprüsü Yapım Projesi'nde sona gelindi. Lojistik açıdan önemli bir yere sahip köprünün yapımı tamamlandı, açılış için hazırlıklara başlanıldı. Köprü açılışının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile 6 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tohma Köprüsü'nün Malatya ile Sivas arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını kaydederek, "Sayın bakanımızın katılımı ile köprümüz faaliyete geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da telekonferans sistemi ile köprünün açılışına katılacak. Köprümüz 16,5 metre genişliğinde 517,5 uzunluğunda, inşaatında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanılmış. Tohma Köprüsü Karakaya Barajı üzerinde olması hasebiyle stratejik bir özellik taşıyan bir köprü. Özellikle Sivas ve Malatya arasındaki ulaşımın tek arter olması ve barajı geçen bir köprü hüviyetinin olması hasebiyle de stratejik konumdadır. Ulaşım arteri açısından Sivas, Erzincan'ı ve Erzurum'u, doğu bölgesini, Malatya'ya bağlayan ve Malatya ile birlikte diğer güney illerine bağlayan stratejik konumdadır. Buradaki ulaşımı rahatlattığı gibi, hem ticaret anlamında hem turizm anlamında, hem ulaşım anlamında Malatya ve bölgemize büyük katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yeni 'Tohma Köprsü'nün ulaşımı rahatlatacağını, Malatya için iyi bir gelişme olduğunu, o güzergahta giden illere daha rahat ve daha konforlu gideceklerini söyledi.


Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor
Stratejik konumdaki yeni 'Tohma Köprüsü' açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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