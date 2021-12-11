Stratcom Summit'21 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Güler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stratcom Summit'21 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Güler

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Timuçin Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Timuçin Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

Stratcom Summit'21 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Güler

Stratcom Summit'21 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Güler

Stratcom Summit'21 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Güler

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

 ÖZEL HABER GÜNDEMİ 11 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Aralık 2021

 Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title