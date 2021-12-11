Stratcom Summit'21 - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Güler
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Timuçin Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyesi Timuçin Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.