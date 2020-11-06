Strasbourg-Marsilya maçı ne zaman saat kaçta? Strasbourg-Marsilya maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Fransa Ligue 1 maçı Strasbourg-Marsilya arasında karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Strasbourg-Marsilya maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Strasbourg-Marsilya maçı, hangi kanalda, Strasbourg-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Strasbourg-Marsilya maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Strasbourg-Marsilya saat kaçta, hangi kanalda? Strasbourg-Marsilya maçı ne zaman? Strasbourg-Marsilya maçı saat kaçta? Strasbourg-Marsilya maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte, Strasbourg-Marsilya maçının merak edilenleri...

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STRASBOURG-MARSİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Strasbourg-Marsilya maçı 06 Kasım Cuma günü oynanacak.

STRASBOURG-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Marsilya maçı 23.00'de başlayacak.

STRASBOURG-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Strasbourg-Marsilya arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Stade de la Meinau, Strasbourg'daoynanacak.