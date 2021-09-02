Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı. Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Stor perdenin ipi boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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