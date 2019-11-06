STK'lar Biga için toplandı

06.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:52

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sivil toplum kuruluşları, (STK) Sivil Toplum Platformu (STP) toplantısında bir araya geldi.

Toplantıların 148'incisi, İlçe Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün başkanlığında Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, ilçenin kırsal mahallelerinde el emeği ile üretim yapan kadınlara yönelik uygun bir günde pazar yeri kurulması ve Biga'nın turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Çanakkale Rehberler Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, burada yaptığı konuşmada, Biga'nın çok değerli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin turistik mekanlarından da bahseden Müşterioğlu, şöyle konuştu:

"Nilüfer Gölü doğa ve alternatif turizm için parlayan elmaslar değerinde olan yerlerdir. Oraya araçla gitmeyi düşünmüyoruz, amaç, yaklaşık 1 kilometre mesafeden yürüyerek merak ve gizem içerisinde yaklaşıp muhteşem manzarayı konuklarımıza göstermektir. Biga'nın turizmci gözü ile ön plana çıkarılabilecek yerlerinden Parion Antik Kenti ise geleceğin Efes'idir. Biz buraya bu değerle bakıyoruz. Biga'nın gelişimi ivme kazanacaktır. Geleceğin Kuşadası olacaktır. Gelecek yıl ziyarete açılabilecek durumdadır antik kentimiz, kazılar devam ediyor. Eğer Biga hazır olursa bizlere destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları olursa bundan sonraki çalışmalarımızı baş başa verip hızlandırabiliriz."

Kaynak: AA