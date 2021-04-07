STK'lar bazı emekli amirallerin açıklamalarına tepki gösterdi

Malatya'nın Darende ilçesinde, Memur Sendikaları Konfederasyonu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Memur Sendikaları Konfederasyonu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanında toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitime Destek Platformu Darende Başkanı Akif Ateş, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladığını söyledi.

Bazı emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" adı altında fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan "muhtıra çağrışımlı" açıklama yaptıklarını belirten Ateş, "Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh; çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, dalalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri, milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz." diyen, Ateş, şöyle devam etti:

"Milletimizin, bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu açıklama göstermektedir ki, emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Biz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar, yayanlar, yaptıran ve yazdıranların da farkındayız. Bu yönüyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 darbe tetikçisi, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını isabetli buluyor, bu kararın faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri ortaya çıkaracak bir hukuki süreç üretmesini de bekliyoruz." diye konuştu.

Ateş, STK'lar olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetinde olduklarını bildirerek, millet iradesinin yanında, darbelerin, vesayetin, emperyalizmin ve ihanetin karşısında olduklarının ifade etti.

Açıklamaya ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen