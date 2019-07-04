Stilistle Çalışmadan Önceki Halini Görünce Şaşıracağınız 14 Ünlü
Paranın değiştirdiği kesinleşti.
Paranın değiştirdiği kesinleşti. Hem de sadece karakter olarak değil stil olarak da değiştiriyor. Yani bir stilist alıyorsunuz kıyafetinizden makyajınıza her şeyi değiştiriyor. Böylece hem görünüşünüz hem de stiliniz değişiyor. Bu ünlüler de stilistten önce gayet normalken stilist sonrası hayran olunacak karakterlere dönüşmüşler.
1-Adele
2-Kim Kardashian
3-Jennifer Lawrence
4-Bradley Cooper
5- Emma Stone
6- Kelly Osbourne
7- Blake Lively
8-Tom Hardy
9- Kristen Stewart
10-Taylor Swift
11- Emma Watson
12- Olsen kardeşler
13- Chris Pratt
14- Dita Von Teese
Kaynak: TheGeyik
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