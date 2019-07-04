Stilistle Çalışmadan Önceki Halini Görünce Şaşıracağınız 14 Ünlü

Paranın değiştirdiği kesinleşti. Hem de sadece karakter olarak değil stil olarak da değiştiriyor. Yani bir stilist alıyorsunuz kıyafetinizden makyajınıza her şeyi değiştiriyor. Böylece hem görünüşünüz hem de stiliniz değişiyor. Bu ünlüler de stilistten önce gayet normalken stilist sonrası hayran olunacak karakterlere dönüşmüşler.

1-Adele

2-Kim Kardashian

3-Jennifer Lawrence

4-Bradley Cooper

5- Emma Stone

6- Kelly Osbourne

7- Blake Lively

8-Tom Hardy

9- Kristen Stewart

10-Taylor Swift

11- Emma Watson

12- Olsen kardeşler

13- Chris Pratt

14- Dita Von Teese