Stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisiyle arabada öpüşürken görüntülendi

28.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:12

Bir süredir aşk yaşayan Stilist Eliz Sakuçoğlu ve DJ Semih Ergün, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Arabada birbirini öpücüklere boğan çift, flaşların patlamasıyla şaşkına döndü.

ETRAFTAKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre: Sevgilisini yaklaşık 10 dakika arabada bekleyen Sakuçoğlu, bu sırada sık sık telefonu ile Semih Ergün'ü aradı. Koşar adımlarla araca binen Semih Ergün, Eliz Sakuçoğlu'nu adeta öpücüklere boğdu. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edemeyen ikili, flaşların patlamasıyla afalladı. Gazetecileri fark eden ikili, "İyi yakaladınız, kolay gelsin" diyerek muhabirlerin yanından uzaklaştı.

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

1984 yılında Antakya'da dünyaya gelen Eliz Sakuçoğlu, altı yaşlarındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya taşındı. Burada tasarımcı olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında tekrar İstanbul'a dönen oyuncu, bir ajansta fotomodel olarak çalıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimleri alan Sakuçoğlu, 2005 yılında yayınlanan 'Asla Unutma' dizisinin üç bölümünde rol aldı. Sakuçoğlu şimdilerde imaj danışmanlığı, fotomodellik ve moda tasarımcılığı yapmaya devam ediyor. Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Fear Factor yarışmasında birinci oldu. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine hakim olan Eliz Sakuçoğlu, 2008 yılında Almanya'da evlendiği Murat Boz ile 2012 yılında boşandı.