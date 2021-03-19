Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

19.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:01
Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Stellar Lumens, piyasanın boğalarının fiyatı bir kez daha 0,4 doların üzerine çıkarmasıyla 0,382 dolarlık destek seviyesini savundu. Aave, bir üçgen desen oluşturdu ve birkaç gün içinde güçlü bir hareket görebildi, ancak yönü baskı sırasında teyit edilmedi. Sonunda, Dash bir düşüş sapmasının ardından düşüşe geçti, ancak grafiklerde bir kez daha tırmanmaya başladı. İşte Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

XLM

Aroon göstergesi XLM son birkaç gündür belirli bir trend yoksun olduğunu gösterdi. XLM, arz bölgesinde 0.422- 0.435 $ seviyesinde dirençle karşılaştı ve geçen hafta 0.411 $ seviyesini geçemedi.

Supertrend göstergesi ancak bir giriş yazma anda, yetersiz olmuş bir satış sinyali altını çizdi. 0.43 $ 'lık bir ret veya 0.382 $' lık desteğin yeniden test edilmesi, önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen daha iyi ödüllendirme riski ticareti sunacaktır.

Aave [AAVE]

AAVE, son birkaç gün içinde düşen ticaret hacmiyle desteklenen bir alçalan üçgen modeli oluşturarak güçlü bir hareketin yakın olduğunun sinyalini verdi. Güçlü hacimde formasyona yakın veya altında bir işlem seansı, doğrulama olarak kullanılabilir.

OBV Son birkaç gün içinde düşen edilmiştir ve (beyaz) inen trend çizgisi geçmiş bir koparma da bir hareket kuzeye teyit edecektir. Bu hareketten kar elde etmek 420 $ ve 440 $ olarak belirlenebilir.

MACD sıfır satır altında hareket, ancak bir boğa geçiti oluşturulmuştur. 360 doların altına kapanması, AAVE'nin 310 dolara gerilediğini görebilir.

DASH

Mavi trend çizgileri ile vurgulanan, RSI daha düşük zirveler yaparken, fiyatın birkaç gün önce yaptığı eşit yüksekliklerdi. Böylesi zayıflayan yükseliş ivmesi, ayrışmanın azaldığına işaret etti ve daha sonra DASH, 219 dolarlık destek seviyesine geri dönmek zorunda kaldı.

Yazı yazılırken RSI 50'nin üzerine çıkmıştı, ancak basın zamanında ivme mutlaka boğaların lehine değişmemişti.

215 $ işaretine bir düşüş çok olası görünüyordu ve 245 $ 'lık bir stop-loss ile 245 $' ı hedefleyen uzun bir pozisyona,% 38.2 geri çekilme seviyesinin hemen altında iyi bir giriş sağlayabilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akbağ Şeyma Subaşı Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:03:14. #1.14#
title