Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Stellar Lumens, piyasanın boğalarının fiyatı bir kez daha 0,4 doların üzerine çıkarmasıyla 0,382 dolarlık destek seviyesini savundu. Aave, bir üçgen desen oluşturdu ve birkaç gün içinde güçlü bir hareket görebildi, ancak yönü baskı sırasında teyit edilmedi. Sonunda, Dash bir düşüş sapmasının ardından düşüşe geçti, ancak grafiklerde bir kez daha tırmanmaya başladı. İşte Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Stellar Lumens, Aave, Dash Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

XLM

Aroon göstergesi XLM son birkaç gündür belirli bir trend yoksun olduğunu gösterdi. XLM, arz bölgesinde 0.422- 0.435 $ seviyesinde dirençle karşılaştı ve geçen hafta 0.411 $ seviyesini geçemedi.

Supertrend göstergesi ancak bir giriş yazma anda, yetersiz olmuş bir satış sinyali altını çizdi. 0.43 $ 'lık bir ret veya 0.382 $' lık desteğin yeniden test edilmesi, önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen daha iyi ödüllendirme riski ticareti sunacaktır.

Aave [AAVE]

AAVE, son birkaç gün içinde düşen ticaret hacmiyle desteklenen bir alçalan üçgen modeli oluşturarak güçlü bir hareketin yakın olduğunun sinyalini verdi. Güçlü hacimde formasyona yakın veya altında bir işlem seansı, doğrulama olarak kullanılabilir.

OBV Son birkaç gün içinde düşen edilmiştir ve (beyaz) inen trend çizgisi geçmiş bir koparma da bir hareket kuzeye teyit edecektir. Bu hareketten kar elde etmek 420 $ ve 440 $ olarak belirlenebilir.

MACD sıfır satır altında hareket, ancak bir boğa geçiti oluşturulmuştur. 360 doların altına kapanması, AAVE'nin 310 dolara gerilediğini görebilir.

DASH

Mavi trend çizgileri ile vurgulanan, RSI daha düşük zirveler yaparken, fiyatın birkaç gün önce yaptığı eşit yüksekliklerdi. Böylesi zayıflayan yükseliş ivmesi, ayrışmanın azaldığına işaret etti ve daha sonra DASH, 219 dolarlık destek seviyesine geri dönmek zorunda kaldı.

Yazı yazılırken RSI 50'nin üzerine çıkmıştı, ancak basın zamanında ivme mutlaka boğaların lehine değişmemişti.

215 $ işaretine bir düşüş çok olası görünüyordu ve 245 $ 'lık bir stop-loss ile 245 $' ı hedefleyen uzun bir pozisyona,% 38.2 geri çekilme seviyesinin hemen altında iyi bir giriş sağlayabilir.