SteelSeries CS: GO turnuvası finali bu akşam!

Espora katkılarıyla yıllardır adından sıkça söz ettiren oyuncu ekipmanı markası SteelSeries CS: GO turnuvası finali bu akşam başlıyor! Turnuvanın finaline adını yazdıran takımlar ise Our Fault ve Şahangiller Espor. Dün oynanan yarı final maçlarının tamamlanmasıyla büyük finale adını yazdıran takımlar belli oldu. Çeyrek final turlarında Şahangiller Espor, Magic Fly takımını yenmişti. Our Fault ekibi de VYNAX […]