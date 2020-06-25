Steam Yaz İndirimleri Başladı! Steam Çöktü Mü?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Steam Yaz İndirimleri Başladı! Steam Çöktü Mü?

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2020 başladı. Steam Yaz İndirimleri sayesinde pek çok oyun indirime girdi.

Steam Yaz İndirimleri Başladı! Steam Çöktü Mü?
25.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:03

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2020 başladı. Steam Yaz İndirimleri sayesinde pek çok oyun indirime girdi. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Yaz indirimlerini başlattı. Gelin hep beraber hangi oyunların ne kadar indirime girdiğine yakından bakalım.

Steam Yaz İndirimleri 2020 Ne Zamana Kadar Sürecek?

İndirimli fiyatlara oyun almak istiyorsanız eliniz çabuk tutun. Steam Yaz İndirimleri, 9 Temmuz 2020 saat 20: 00'a kadar devam edecek. Binlerce oyunda yüzde 85'e varan indirimler yapan Steam, yeniden bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast etmeyi başaracak.

Steam Yaz İndirimleri sayesinde fiyatı düşen ve çok popüler olan oyunları sizler için bir araya getirdik. İşte Steam Yaz İndirimlerinde fiyatı düşen popüler oyunlar:

DayZ önceki fiyat: 99.99 TL indirimli fiyat: 59,99 TL

Grand Theft Auto V önceki fiyat: 169 TL indirimli fiyat: 84,50 TL

RESIDENT EVIL 2 önceki fiyat: 179 TL. indirimli fiyat: 89.50 TL

Euro Truck Simulator 2 önceki fiyat: 39.00 TL indirimli fiyat: 9,75 TL

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS önceki fiyat: 87.00 indirimli fiyat: 43,50 TL

DARK SOULS III Deluxe Edition önceki fiyat: 218 TL indirimli fiyat: 54,50 TL

Left 4 Dead 2 önceki fiyat: 18,50 TL indirimli fiyat: 3,70 TL

Fallout 4 önceki fiyat: 133 TL indirimli fiyat: 39.90 TL

Call of Duty: Black Ops II önceki fiyat: 115 TL indirimli fiyat: 57.50 TL

Rise of the Tomb Raider önceki fiyat: 89.00 TL indirimli fiyat: 22.25 TL

Sekiro: Shadows Die Twice önceki fiyat: 289.00 TL indirimli fiyat: 187.85 TL

Doom Eternal önceki fiyat: 199 TL indirimli fiyat: 99.50 TL

Steam'deki diğer indirimlere bakmak ve oyunlar satın almak için aşağıda yer alan Steam indir butonuna basarak, Steam uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Steam Çöktü Mü?

Yaz indirimlerinin başlamasından dolayı Steam'e erişmekte sorunlar yaşanabiliyor. Yoğunluktan dolayı Steam'e ara ara erişim sorunları bulunmakta.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı Haber
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Buse Varol Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Steam Yaz İndirimleri Başladı! Steam Çöktü Mü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 21:04:37. #1.15#
title