Steam Yaz İndirimleri Başladı! Steam Çöktü Mü? Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2020 başladı. Steam Yaz İndirimleri sayesinde pek çok oyun indirime girdi.

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2020 başladı. Steam Yaz İndirimleri sayesinde pek çok oyun indirime girdi. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Yaz indirimlerini başlattı. Gelin hep beraber hangi oyunların ne kadar indirime girdiğine yakından bakalım.

Steam Yaz İndirimleri 2020 Ne Zamana Kadar Sürecek?

İndirimli fiyatlara oyun almak istiyorsanız eliniz çabuk tutun. Steam Yaz İndirimleri, 9 Temmuz 2020 saat 20: 00'a kadar devam edecek. Binlerce oyunda yüzde 85'e varan indirimler yapan Steam, yeniden bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast etmeyi başaracak.

Steam Yaz İndirimleri sayesinde fiyatı düşen ve çok popüler olan oyunları sizler için bir araya getirdik. İşte Steam Yaz İndirimlerinde fiyatı düşen popüler oyunlar:

DayZ önceki fiyat: 99.99 TL indirimli fiyat: 59,99 TL

Grand Theft Auto V önceki fiyat: 169 TL indirimli fiyat: 84,50 TL

RESIDENT EVIL 2 önceki fiyat: 179 TL. indirimli fiyat: 89.50 TL

Euro Truck Simulator 2 önceki fiyat: 39.00 TL indirimli fiyat: 9,75 TL

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS önceki fiyat: 87.00 indirimli fiyat: 43,50 TL

DARK SOULS III Deluxe Edition önceki fiyat: 218 TL indirimli fiyat: 54,50 TL

Left 4 Dead 2 önceki fiyat: 18,50 TL indirimli fiyat: 3,70 TL

Fallout 4 önceki fiyat: 133 TL indirimli fiyat: 39.90 TL

Call of Duty: Black Ops II önceki fiyat: 115 TL indirimli fiyat: 57.50 TL

Rise of the Tomb Raider önceki fiyat: 89.00 TL indirimli fiyat: 22.25 TL

Sekiro: Shadows Die Twice önceki fiyat: 289.00 TL indirimli fiyat: 187.85 TL

Doom Eternal önceki fiyat: 199 TL indirimli fiyat: 99.50 TL

Steam'deki diğer indirimlere bakmak ve oyunlar satın almak için aşağıda yer alan Steam indir butonuna basarak, Steam uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Steam Çöktü Mü?

Yaz indirimlerinin başlamasından dolayı Steam'e erişmekte sorunlar yaşanabiliyor. Yoğunluktan dolayı Steam'e ara ara erişim sorunları bulunmakta.

Kaynak: Tamindir